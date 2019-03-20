Eski Yargıtay Üyesine Hapis Cezası

Eski Yargıtay üyesi Coşkun Demir, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yargıtay üyesi Coşkun Demir, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Demir ve avukatı katıldı.



Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Demir, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar örgütü bir iyilik hareketi olarak gördüğünü öne sürdü. İddiaları reddeden Demir, beraatini istedi.



FETÖ'nün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isimden olduğu belirlenen Demir ile sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.



Karar



Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.



Karara göre, sanık Coşkun Demir'e "FETÖ/PDY'e üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.



Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 6 aya çıkarıldı.



Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 8 yıl 9 aya indirildi.



Demir hakkında adli kontrole hükmeden mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

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