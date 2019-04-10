Eski Yargıtay Üyesine Hapis Cezası

Eski Yargıtay üyesi Yılmaz Tosun'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eski Yargıtay üyesi Yılmaz Tosun'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz Tosun ve avukatı katıldı.



Duruşmada, Tosun ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.



FETÖ'nün talimatıyla 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildiği, bundan sonra da örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü, ardışık ve periyodik olarak ankesörlü telefondan arandığı belirtilen Tosun, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Tosun, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi.



Karar



Tosun ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.



Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.



Karara göre, sanık Yılmaz Tosun'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası verildi.



Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 7 yıl 6 aya çıkarıldı.



Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak cezası 6 yıl 3 aya indirildi.



Tutuklulukta geçirilen süre ve ceza miktarını dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, Tosun hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.



Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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