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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

3 saat önce

Eski Yargıtay Üyesi Mustafa Haluk Baydilli'ye, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Yargıtay üyesine hapis cezası, System.String[]
Eski Yargıtay Üyesi Mustafa Haluk Baydilli'ye, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Baydilli ve avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı.
Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Baydilli, FETÖ üyesi olmadığını, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.
Kendisini yargılayan heyetin tarafsız olmadığını, mahkemeden adaletli bir karar beklemediğini, heyetin ön yargıyla hareket ettiğini savunan Baydilli, savunma ve adil yargılanma hakkının kısıtlandığı iddiasını paylaştı.
Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, gözaltı ve tutukluluk sürecinde işkence gördüğünü iddia eden Baydilli'yi, "Kime selam gönderiyorsun? Savunma içinde kal." şeklinde uyardı. Bunun üzerine sanık Baydilli'nin, "Ben zaten bu savunmaları sizin için yapmıyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için yapıyorum." şeklindeki sözleri dikkati çekti.
Karar
Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.
Karara göre, sanığın "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle Baydilli'ye Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 6 aya çıkarıldı.
Sanığa verilen cezada, duruşmalarda pişmanlığının gözlemlenmemesi nedeniyle indirim yapılmadı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:16 Kaynak: AA
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