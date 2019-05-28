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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

2 saat önce

Eski Yargıtay üyesi Zihni Doğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yargıtay üyesine hapis cezası, System.String[]
Eski Yargıtay üyesi Zihni Doğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Doğan'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Doğan ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Doğan, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
Hakkındaki tanık beyanlarını da reddeden Doğan, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.
Sanık Doğan ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.
Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.
Zihni Doğan'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 7 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 10 yıl 6 aya çıkardı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 8 yıl 9 aya indiren mahkeme heyeti, Doğan'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:10 Kaynak: AA
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