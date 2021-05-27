Eski yengesini sosyal medyadan tehdide 5 ay hapis - Son Dakika

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Ersin T. hazır bulunurken, müşteki G.A. ise katılmadı. Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ersin T., "Kesinlikle tehdit etmedim. Beraatimi istiyorum" dedi.

KAYSERİ'de bir süre önce kardeşinden boşandığı ileri sürülen G.A.'yı sosyal medya hesabından tehdit ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ersin T., 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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