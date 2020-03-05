Eski yıldız futbolcu Ronaldinho, Paraguay'da gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski yıldız futbolcu Ronaldinho, Paraguay'da gözaltına alındı - Son Dakika

Eski yıldız futbolcu Ronaldinho, Paraguay'da gözaltına alındı

7 saat önce

Ekonomik zorluklar yaşayan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho", sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alındı.

Eski yıldız futbolcu Ronaldinho, Paraguay'da gözaltına alındı, System.String[]

Ekonomik zorluklar yaşayan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho", sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alındı.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle ifade verdi.

Ronaldinho ve kardeşinin ikamet ettikleri otelde gözaltında tutulduğunu belirten Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, ikilinin emniyet ekipleri tarafından sorguya çekildiğini ve yapılacak incelemenin ardından tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verileceğini açıkladı.

FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho'nun, biriken borçları ve cezaları nedeniyle geçen yıl Brezilya'daki 57 mülküne haciz konulurken, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddia edilmişti.

Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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Ronaldinho, sahte pasaport iddiası nedeniyle gözaltına alındı
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