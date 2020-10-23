Eski yıldızlar Elit Master Lig'de
23.10.2020 13:14
Elit Master Lig'in fikstür çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşirken Hikmet Karaman, İbrahim Üzülmez gibi isimlerin olduğu Nişantepe Masterler takımı da ligde boy gösterecek.
Elit Master Lig'in fikstür çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşirken Hikmet Karaman, İbrahim Üzülmez gibi isimlerin olduğu Nişantepe Masterler takımı da ligde boy gösterecek.
Engin Baytar, Papen Mustafa gibi eski yıldızların yer alacağı Elit Master Lig'in fikstür çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Lige yeni bir takım daha katıldı. Nişantepe Masterler ekibi, kurduğu kadroyla ligde mücadele edecek. Hikmet Karaman, İbrahim Üzülmez, Ceyhun Fersoy, Atakan Kurt, Erkan Soyyiğit, Hasan Yılmaz ve Ali Eren Beşerler'den oluşan kadrosuyla ligde mücadele edecek olan Nişantepe Masterler, dün yapılan organizasyonla takımını tanıttı. - İSTANBUL
Son Dakika Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Lokantada birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklar havada uçuştu İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı