Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ankara'da 87 yaşında vefat eden eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde, dün öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Tazebay'in cenazesi, memleketi Kilis'e getirildi.

Tazebay'in cenazesi, öğle namazına müteakip Çekmeceli Camisi'nde kılınan namazdan sonra Tazebayzade Türbesi'nde toprağa verildi.

Törene, Tazebay'ın ailesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Tazebay'ın eşi İlksev ve kızları Nazlı ile İlkden Tazebay, tören öncesinde tabutun başına gelerek dua etti, gözyaşı döktü.

Tazebay'ın eşi emekli Yargıtay Hakimi İlksev Tazebay, namazdan önce gazetecilere, 60 yıl evli kaldıklarını ve iki çocuklarının olduğunu belirtti.

Eşinden 60 sene içerisinde bir kötü söz dahi duymadığını anlatan Tazebay, "Büyük idealleri vardı. Türk dünyasını toplamak, milliyetçiliğe hizmet etmek gibi. Ömrünü hep böyle şeylere verdi. Bir gram yolsuzluğa karışmadı. Boğazından bir haram lokma geçmedi. Son derece asil bir insandı. Bunu tarafsız söylüyorum, kocam olduğu için söylemiyorum. Herkes bilir. Kilis onun büyük aşkıydı. Kilis'in vilayet olması ve kentin üniversiteye kavuşması için büyük mücadeleler yürüttü. Mekanı cennet olsun. Yeri doldurulmaz." diye konuştu.