Eski yükümlü ayakkabı atölyesi açtı

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, eski yükümlü tarafından oluşturulan ayakkabı atölyesinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Kılıç, eski yükümlü Coşkun Öztürk'e açtığı iş yerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Eski bir denetimli serbestlik yükümlüsü olan Öztürk'ün Koruma Kuruluna başvurarak iş yeri açmak istediğini belirten Kılıç, "Kendisini İŞKUR'a yönlendirdik. Burada girişimcilik kursu aldı. Kurs sonrası kendi imkanlarıyla oluşturduğu iş yerinin açılışını yapacağız." dedi.

Kılıç, gayret ve cesaretinden dolayı Coşkun Öztürk'ü tebrik ederek, "Coşkun kardeşimizin bu cesareti inşallah diğer denetimli serbestlik yükümlüsü kardeşlerimize de örnek olur. Kendisi öncü olur. Bu güzel projeyi gerçekleştirdi. Bundan sonra da devamı gelir inşallah. Proje desteği isteyen kardeşimize ayrıca elimizden gelen desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince iş yerinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Kılıç, Şehir Kulubü'nde düzenlenen Koruma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda kurula gelen proje talepleri ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Programlara Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Eyüp Güler, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, Korumu Kurulu Başkanlığı üyeleri katıldı.