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Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz
6 saat önce
Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Türkiye-Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor.
Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu euronews'e verdiği röportajda son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki artan tansiyonu değerlendirdi
Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Türkiye- Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor.
Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma nedeniyle Yunanistan, Libya'nın Atina büyükelçisini sınır dışı edip, Türkiye'yi de BM'ye şikayet etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:12
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