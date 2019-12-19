Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz - Son Dakika Dünya

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz

6 saat önce

Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Türkiye-Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor.

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Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Türkiye- Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor.

Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu euronews'e verdiği röportajda son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki artan tansiyonu değerlendirdi

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz

Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:48 
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