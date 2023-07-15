Tutuklanan kaymakam hakkında "Deprem paralarını zimmetine geçirdi" iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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Tutuklanan kaymakam hakkında "Deprem paralarını zimmetine geçirdi" iddiaları yalanlandı

15.07.2023 19:54

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alınan eski Yüreğir Kaymakamı M.K. hakkında yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, M.K'nin deprem yardımlarıyla ilgisi olmadığı ve şahsi ilişkilerinden kaynaklanan borç para alımlarıyla ilgili şikayetler üzerine adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaymakamlık yapan Mustafa Kılıç, hakkındaki dolandırıcılık iddialarının ardından gözaltına alınıp tutuklandı. Hakkında "Deprem yardımlarını zimmetine geçirdi" iddiaları olan Kılıç için Adana Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının kişisel ilişkilerinden kaynaklı durumlar olduğu, depremzedeler için toplanan deprem yardımları veya herhangi bir kamu kaynağıyla ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

AÇIĞA ALINMIŞTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alınan M.K. hakkında yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olduğu belirlenen M.K'yi gözaltına aldı.

Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında, geçtiğimiz ay dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alınan Kaymakam Mustafa Kılıç, 2 hafta önce görevden el çektirilip Niğde Vali Yardımcılığına atandı. Ancak hakkındaki iddialar nedeniyle açığa alınıp yeni görevine başlatılmadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor üzerine Kaymakam Mustafa Kılıç, dün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kaymakam Kılıç tutuklandı.

ADANA VALİLİĞİ: KONUNUN DEPREM YARDIMLARI İLE ALAKASI YOK

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında M.K'nin depremzedeler için toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Eski Yüreğir Kaymakamı M.K'nin bazı iş insanlarından şahsi ihtiyaç ve sıkıntıları bahanesiyle borç para aldığı ve bu paraları iade etmediğine dair şikayetler üzerine konunun idari yönden incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Görevli mülkiye müfettişi tarafından adı geçen kaymakam görevinden uzaklaştırılmış olup hemen adli tahkikat başlatılmıştır. Başlatılan tahkikat doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adı geçen eski Yüreğir Kaymakamı M.K, 13 Temmuz 2023'te gözaltına alınmıştır. Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının kişisel ilişkilerinden kaynaklı durumlar olduğu, depremzedeler için toplanan deprem yardımları veya herhangi bir kamu kaynağıyla ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır."

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklanan kaymakam hakkında 'Deprem paralarını zimmetine geçirdi' iddiaları yalanlandı - Son Dakika


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