Kaymakamlık Korumalarının Silah Çektiği CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım Hakkında Açılan Davanın Karar Duruşması Yarın Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakamlık Korumalarının Silah Çektiği CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım Hakkında Açılan Davanın Karar Duruşması Yarın Yapılacak

05.09.2022 16:42

Eski Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün korumalarının silah çektiği CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım hakkında ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme ve hakaret’ iddiasıyla açılan davanın karar duruşması yarın yapılacak.

Eski Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün korumalarının silah çektiği CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım hakkında 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme ve hakaret' iddiasıyla açılan davanın karar duruşması yarın yapılacak.

Adana'da, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve ailesine, 14 Mayıs 2020 tarihinde eski Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün korumaları silah çekmiş ve ardından tartışma çıkmıştı.

Yıldırım, Yüreğir Kaymakamlığı'nın pandemi yardımlarını AKP'nin yönetimde olduğu Yüreğir Belediyesi'nin araçlarına yüklenmesine itiraz etmişti. Yardım malzemelerini belediyenin araçlarına yükleyen ekibe "Kolay gelsin. Hayırdır, nereye dağıtıyorsunuz" diye soran Yıldırım, polisleri çağırmıştı. Dönemin Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün korumaları, Yıldırım ve ailesine silah çekmişti. Bingöl'ün şikayeti üzerine Yıldırım ile beraberindeki annesi, babası ve kardeşi gözaltına alınmıştı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın annesi, babası ve kardeşi serbest bırakılmıştı. 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Ancak AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklama yapmasının ardından savcılık, tutuksuz yargılanma kararına itiraz etmiş ve Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayla ilgili, " Van'da PKK, Adana'da CHP. Saldırı şekli farklı olsa da zihniyetleri aynı" açıklaması yapmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince teslim olan Yıldırım, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

AKP'liler Yıldırım'ın Kaymakam Bingöl'ün korumalarına saldırdığını ileri sürerken CHP ise Kaymakam Bingöl'ün korumalarının Yıldırım ve ailesine silah çektiğini açıklamıştı. Kaymakam Bingöl ise "Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız, şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini korumak için araya girmiş ve darp edilmiştir. Darp raporları mevcuttur" demişti.

Yıldırım'a silah çekildiği anın görüntülerine ANKA Haber Ajansı ulaşmıştı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, korumaların silah çekme ve namluya mermi sürme sesiyle birlikte Yıldırım'ın annesinin duruma tepki gösterdiği ve "Sen halka silah mı çekiyorsun" dediği duyulmuştu.

KARAR DURUŞMASI YARIN

Yıldırım, 16 Mayıs 2020 tarihinde tutuklanarak gönderildiği cezaevinden 2 Haziran 2020 tarihinde tahliye olabilmişti. Yıldırım ve kardeşi Deniz Yıldırım hakkında, 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme ve hakaret' iddiasıyla Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Davanın karar duruşması yarın yapılacak. Duruşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yıldırım, "2,5 yıl önce başımıza gelen bir olaydan dolayı, mağdur olan taraf bizler olmasına rağmen haksız yere hala devam etmekte olan davamızın karar duruşması, Adana Adliyesi'nde gerçekleşecek. Bütün dost ve yoldaşlarımızı dayanışmaya davet ediyorum" dedi.

Davanın 18 Temmuz 2022 tarihinde yapılan duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, Deniz Yıldırım'ın beraatını, Eren Yıldırım ise 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

YORUMLAR
500
CHP liderinin 'Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım' sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma CHP liderinin 'Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım' sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma Akşener'in yorum yapmadığı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine İYİ Partili Koray Aydın tepki gösterdi! Akşener'in yorum yapmadığı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine İYİ Partili Koray Aydın tepki gösterdi! CHP'li vekilin 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi: Yok böyle bir şey CHP'li vekilin 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi: Yok böyle bir şey
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Yıldırım, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakamlık Korumalarının Silah Çektiği CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım Hakkında Açılan Davanın Karar Duruşması Yarın Yapılacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:31 Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:56:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakamlık Korumalarının Silah Çektiği CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım Hakkında Açılan Davanın Karar Duruşması Yarın Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement