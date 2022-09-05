Kaymakamlık Korumalarının Silah Çektiği CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım Hakkında Açılan Davanın Karar Duruşması Yarın Yapılacak

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Eski Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün korumalarının silah çektiği CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım hakkında 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme ve hakaret' iddiasıyla açılan davanın karar duruşması yarın yapılacak.

Adana'da, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve ailesine, 14 Mayıs 2020 tarihinde eski Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün korumaları silah çekmiş ve ardından tartışma çıkmıştı.

Yıldırım, Yüreğir Kaymakamlığı'nın pandemi yardımlarını AKP'nin yönetimde olduğu Yüreğir Belediyesi'nin araçlarına yüklenmesine itiraz etmişti. Yardım malzemelerini belediyenin araçlarına yükleyen ekibe "Kolay gelsin. Hayırdır, nereye dağıtıyorsunuz" diye soran Yıldırım, polisleri çağırmıştı. Dönemin Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün korumaları, Yıldırım ve ailesine silah çekmişti. Bingöl'ün şikayeti üzerine Yıldırım ile beraberindeki annesi, babası ve kardeşi gözaltına alınmıştı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın annesi, babası ve kardeşi serbest bırakılmıştı. 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Ancak AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklama yapmasının ardından savcılık, tutuksuz yargılanma kararına itiraz etmiş ve Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayla ilgili, " Van'da PKK, Adana'da CHP. Saldırı şekli farklı olsa da zihniyetleri aynı" açıklaması yapmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince teslim olan Yıldırım, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

AKP'liler Yıldırım'ın Kaymakam Bingöl'ün korumalarına saldırdığını ileri sürerken CHP ise Kaymakam Bingöl'ün korumalarının Yıldırım ve ailesine silah çektiğini açıklamıştı. Kaymakam Bingöl ise "Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız, şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini korumak için araya girmiş ve darp edilmiştir. Darp raporları mevcuttur" demişti.

Yıldırım'a silah çekildiği anın görüntülerine ANKA Haber Ajansı ulaşmıştı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, korumaların silah çekme ve namluya mermi sürme sesiyle birlikte Yıldırım'ın annesinin duruma tepki gösterdiği ve "Sen halka silah mı çekiyorsun" dediği duyulmuştu.

KARAR DURUŞMASI YARIN

Yıldırım, 16 Mayıs 2020 tarihinde tutuklanarak gönderildiği cezaevinden 2 Haziran 2020 tarihinde tahliye olabilmişti. Yıldırım ve kardeşi Deniz Yıldırım hakkında, 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme ve hakaret' iddiasıyla Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Davanın karar duruşması yarın yapılacak. Duruşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yıldırım, "2,5 yıl önce başımıza gelen bir olaydan dolayı, mağdur olan taraf bizler olmasına rağmen haksız yere hala devam etmekte olan davamızın karar duruşması, Adana Adliyesi'nde gerçekleşecek. Bütün dost ve yoldaşlarımızı dayanışmaya davet ediyorum" dedi.

Davanın 18 Temmuz 2022 tarihinde yapılan duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, Deniz Yıldırım'ın beraatını, Eren Yıldırım ise 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.