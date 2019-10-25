Eski yüzbaşıya

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında yargılanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli eski yüzbaşı Burhan Ceylan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ceylan, avukatıyla katıldı.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Ceylan, FETÖ'ye herhangi bir aidiyet duymadığını söyledi.

Örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerle ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiği tespitini reddeden Ceylan, aleyhindeki tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Sanık Ceylan, beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Ceylan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesini kararlaştırdı.