Eski yüzbaşıya

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında yargılanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli eski yüzbaşı Mehmet Ünver, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ünver, avukatıyla katıldı.

Örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerle ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiği yönündeki mütalaayı reddeden Ünver, aleyhindeki tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Sanık Ünver, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Ünver'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca heyet, sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini kararlaştırdı.