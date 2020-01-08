Eski yüzbaşıya "ankesör"den hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski yüzbaşıya 'ankesör'den hapis - Son Dakika

Eski yüzbaşıya "ankesör"den hapis

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında yargılanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli eski yüzbaşı Mehmet Ünver, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski yüzbaşıya

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında yargılanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli eski yüzbaşı Mehmet Ünver, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ünver, avukatıyla katıldı.

Örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerle ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiği yönündeki mütalaayı reddeden Ünver, aleyhindeki tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Sanık Ünver, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Ünver'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca heyet, sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Mehmet Ünver, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümüyle ilgili görülen davada Michael Jackson detayı
GSS prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek Kapatılacak olan Gebze'deki Honda fabrikası çalışanları, tazminatlardaki kesintiler nedeniyle yargıya başvurdu Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
17:08 CHP'li Çeviköz: ABD ve İran, itidalli davranmak durumunda - Son Dakika
17:08 Bilecik'te yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki kişiye ulaşıldı - Son Dakika
17:08 Edremit'te "Körfez Kültür ve Turizm Platformu" toplantısı - Son Dakika
17:08 Vali Karaloğlu, Manavgat ilçesinde jandarma karakolu ile kültür merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika
17:03 Tollu: "500 kişilik ekiple çalıştık" - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:11:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski yüzbaşıya "ankesör"den hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]