Eski Zambiya Devlet Başkanı Banda'nın naaşı 18 Mart'ta defnedilecek - Son Dakika

11 Mart'ta hayatını kaybeden eski Zambiya Devlet Başkanı Rupiah Banda'nın naaşı, 18 Mart'ta düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Hükümetten yapılan açıklamada, Banda'nın naaşının 18 Mart'ta başkent Lusaka'daki Devlet Başkanlığı Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Açıklamada, Banda için 17 Mart'ta Lusaka Showground'da yabancı devlet ve hükümet başkanlarının da katılacağı resmi cenaze töreni düzenleneceği duyuruldu.

Zambiya'da eski Devlet Başkanı Banda'nın anısına 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Rupiah Banda

1938'de bugünkü Zimbabve topraklarında bulunan Gwanda kasabasında dünyaya gelen Banda, gençlik yıllarından itibaren Zambiya'nın bağımsızlık hareketi içinde bulundu.

Banda, bağımsızlığın kazanıldığı 1964'ten itibaren devletin çeşitli kademelerinde üst düzey görevler yürüttükten sonra 2006'da dönemin Devlet Başkanı Levy Mwanawasa'nın yardımcılığı görevine atandı.

Mwanawasa'nın sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmasının ardından 2008'de vekaleten devlet başkanlığı görevini yürüten Banda, 2008'deki devlet başkanlığı seçimini kazanarak ülkenin 4. devlet başkanı oldu.

2011'deki genel seçimlerde iktidarı kaybeden Banda, 2 yıldır mücadele ettiği kolon kanseri nedeniyle 11 Mart'ta hayatını kaybetti.