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Eski Zambiya Devlet Başkanlığı Sözcüsü gözaltına alındı - Son Dakika

Eski Zambiya Devlet Başkanlığı Sözcüsü gözaltına alındı

03.11.2021 19:37
Eski Zambiya Devlet Başkanlığı Sözcüsü gözaltına alındı

Eski Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu'nun sözcüsü Amos Chanda ile eşi ve baldızı yolsuzlukla mücadele görevlilerine engel olmak ve hakaret etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Eski Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu'nun sözcüsü Amos Chanda ile eşi ve baldızı yolsuzlukla mücadele görevlilerine engel olmak ve hakaret etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zambiya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (ACC) yapılan açıklamada, Chanda'nın, eşi Nakaundi Chanda ve baldızı Ruth Nakaund ile ACC memurlarının evlerini aramalarına engel oldukları ve görevlilere hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, Chanda'nın sekiz saat süren sorgunun ardından eşi ve baldızıyla kefaletle serbest bırakıldığı ve yakında mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Chanda, arama sırasında memurlara yanlış bir muamelede bulunmadıklarını öne sürdü, yaşanan durumu yeni hükümetin "cadı avı" olarak nitelendirdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Zambiya Devlet Başkanlığı Sözcüsü gözaltına alındı - Son Dakika


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