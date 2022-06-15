Törende konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik , "Büyük bir insanı kaybettik. İlçemiz için çok büyük hizmetler yapan, ismini altın harflerle yazdırmış bir başkanımızı kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve camiamızın başı sağ olsun." dedi.

Kaynak: AA

Galip Ergüt, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski Zara Belediye Başkanı Galip Ergüt vefat etti - Son Dakika

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