Son Dakika Haberleri: Eskibozkurt güven tazeledi

Eskibozkurt güven tazeledi

1 saat önce

Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (BURTİMDER) 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Derebahçe Restoran'da yapıldı.

Eskibozkurt güven tazeledi , System.String[]
Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (BURTİMDER) 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Derebahçe Restoran'da yapıldı. Yapılan oylamada mevcut başkan Yusuf Aydın Eskibozkurt güven tazeledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:55 

Aydın, Bursa, Ekonomi
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