Eskibozkurt güven tazeledi
1 saat önce
Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (BURTİMDER) 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Derebahçe Restoran'da yapıldı.
Bursa
Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (BURTİMDER) 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Derebahçe Restoran'da yapıldı. Yapılan oylamada mevcut başkan Yusuf Aydın
Eskibozkurt güven tazeledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:55
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