Son Dakika Haberleri: Eskici, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini sporcularla birlikte izledi
Son Dakika Spor Eskici, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini sporcularla birlikte izledi - Son Dakika Spor

Eskici, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini sporcularla birlikte izledi

6 saat önce

Türkiye ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu edinen Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici sporcularla birlikte izledi.

Eskici, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini sporcularla birlikte izledi, System.String[]

Türkiye ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu edinen Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici sporcularla birlikte izledi.


İlk dünya rekoruna imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 46 Dünya Rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, bisiklet, güreş ve taekwondo sporcularıyla izledi.


Muhteşem bir film olduğunu belirten sporcular, bu imkanı sağladığı için İl Müdürü Murat Eskici'ye teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Naim Süleymanoğlu, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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