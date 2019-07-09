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Eskici'den Şahin'e ziyaret

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'i makamında ziyaret etti.

Eskici'den Şahin'e ziyaret, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'i makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici, Şahin'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak ve başarı dileklerini iletti.

Ziyaret Şahin ve Eskici'nin, Tomarza'da sportif faaliyetlerin artırılması ve üniversite öğrencileri için yapılması düşünülen yurdun arsa tahsisi hakkında istişarelerde bulunulması, ilçede bulunan spor salonu ve futbol sahasının bakım onarım ve yenilenmesi için yerinde incelemeler yapmalarıyla devam etti.

Spor Salonu ve Futbol Sahası için gerekli çalışmaların biran önce yapılarak Tomarzalı gençlere kazandırılmasının planlandığı, tesislerde yapılacak olan tadilat ve değişikliklerle Tomarza'da spor aktivitelerinin daha güzel şartlarda yapılarak gençlerin boş vakitlerini daha verimli geçirmesinin hedeflendiğini belirten Eskici, Belediye Başkanı Davut Şahin'e spora verdiği önem ve desteklerden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
Davut Şahin, Futbol, Güncel
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