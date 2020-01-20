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Eskici THOM Sporcuları ile Bir Araya Geldi
6 saat önce
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Malzeme dağıtımı yapılan TOHM sporcuları ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Malzeme dağıtımı yapılan TOHM sporcuları ile bir araya geldi.
Malzemeleri kullanmaya başlayan sporcular Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.
Sporcular ile Fotoğraf çektiren İl Müdürü Eskici; Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlere daha iyi şartlarda spor yapmanız konusunda her türlü imkanı sağlamak için çalışıyor. Sizlerden isteğimiz daha çok çalışarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeniz. Spor Malzemelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ
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