Eskici THOM Sporcuları ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskici THOM Sporcuları ile Bir Araya Geldi - Son Dakika Spor

Eskici THOM Sporcuları ile Bir Araya Geldi

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Malzeme dağıtımı yapılan TOHM sporcuları ile bir araya geldi.

Eskici THOM Sporcuları ile Bir Araya Geldi, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Malzeme dağıtımı yapılan TOHM sporcuları ile bir araya geldi.


Malzemeleri kullanmaya başlayan sporcular Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.


Sporcular ile Fotoğraf çektiren İl Müdürü Eskici; Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlere daha iyi şartlarda spor yapmanız konusunda her türlü imkanı sağlamak için çalışıyor. Sizlerden isteğimiz daha çok çalışarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeniz. Spor Malzemelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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