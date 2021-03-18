Eskiden et ustasıydı şimdi helvacı oldu - Son Dakika

Eskiden et ustasıydı şimdi helvacı oldu

18.03.2021 11:02
Eskiden et ustasıydı şimdi helvacı oldu, System.String[]

Bolu Mengen'de Türkiye'nin sayılı aşçıları tarafından yetiştirildikten sonra ülkenin birçok yerinde çalıştığını belirten et ustası Cevher Mahmutlar, emekli olduktan sonra son 8 yıldır Eskişehir Hamamyolu'nda helvacılık yapıyor.

Bolu Mengen'de Türkiye'nin sayılı aşçıları tarafından yetiştirildikten sonra ülkenin birçok yerinde çalıştığını belirten et ustası Cevher Mahmutlar, emekli olduktan sonra son 8 yıldır Eskişehir Hamamyolu'nda helvacılık yapıyor. 50 yaşındaki Mahmutlar, yüzlerce çeşit yemek yapabildiğini, emekli olduktan sonra ise birçok sağlık sorununa rağmen mesleğine helvacılıkla devam ettiğini belirtti.

Aşçılık mesleğine çok küçük yaşlarda bulaşıkçılık yaparak başladığını anlatan Cevher Mahmutlar, Bolu Mengen'de Türkiye'nin sayılı ustaları tarafından yetiştirildiğini anlattı. Bursa İnegöl'de köftecilik yaptığını, yıllarca Antalya'da çalıştığını söyleyen Mahmutlar, "Yüzlerce çeşit yemek yapabiliyorum. Ustalarım bana hileyi değil hep doğruluğu öğretti. Tatlının içine süt yerine su, şeker yerine glikoz da koyabilirsin ama ben bunu doğru bulmuyorum. Ben hep doğrunun yanındayım. Benim de doğru müşterilerim var. Ustalarım her zaman doğruluğu, dürüstlüğü öğretti" dedi.

İki kez beyin ameliyatı geçirdi

Birçok ciddi sağlık problemi atlattığını belirten deneyimli aşçı Mahmutlar, pandemi yüzünden sıkıntılar yaşamasına rağmen hayata umutla baktığını anlattı. Cevher Mahmutlar, "Gülerek hayata devam ediyorum. İki sefer beyin ameliyatı oldum. Yaşamaz demişler, kanseri de atlattım. Emekli oldum, boş durmamak için, çocuklarım da güzel yerlerde okusun diye gayret gösteriyorum. Allah açılmayacak kapıları açıyor. Talep oluyor, ama virüs yüzünden sıkıntılarımız var. İnşallah devlet ve millet olarak bu yükün altından kalkacağız. Allah birlik, beraberlik, sağlık versin. Kurallar insanlar için, bizim için. Bunu da atlatacağız inşallah. Şu anda şartlar zor olduğu için satışlar eskisi gibi değil. Bazen 60 kilo, bazen 100, bazen 45 kilo gidiyor. Normalde duruma göre pay pay çıkarıyorum helvayı. Şu an 40-50 kilo çıkartıyorum. Biterse bir daha yapıyorum. Belirli bir standardı var onu geçmiyor" diye konuştu.

"Malzeme fiyatları arttı"

Malzemelerin fiyatlarının artmasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını da anlatan Cevher Mahmutlar, "Beş ay evvel 50 kilo sütü 100 TL'ye alırken bugün 20 kilosunu 100 TL'ye alıyorum. 25 kiloluk irmik çuvalını eskiden 36 TL'ye alırken şu anda aynı kiloda irmik 133 TL. Tereyağı kullanıyorum. Beş altı ay evvel 27 TL'ye tereyağı alırken şu anda tereyağı 55 TL. Her şey gitgide pahalandı. Her sabah dükkanımı duayla açar, duayla kapatırım. Memleketin insanına hizmet ederken dürüst olmak çok önemli bu yüzden esnaf hileye kaçmamalı. İnsanların belirli bir yaşam standardı var, insanlar eskisi gibi para harcayamıyor, ama inşallah bunu hep birlikte aşacağız. Gidecek başka bir toprağımız, bayrağımız yok" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskiden et ustasıydı şimdi helvacı oldu
Eskiden et ustasıydı şimdi helvacı oldu
Eskiden et ustasıydı şimdi helvacı oldu
Eskiden et ustasıydı şimdi helvacı oldu

Türkiye, Mengen, Emekli, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskiden et ustasıydı şimdi helvacı oldu - Son Dakika


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