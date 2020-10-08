Eskiden tereyağı ile yarışan koyun yünleri elde kaldı - Son Dakika

Eskiden tereyağı ile yarışan koyun yünleri elde kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir zamanlar tereyağı ile aynı fiyata satılan koyun yünün artık alıcısı bulunmuyor.

Türkiye'de önemli küçükbaş hayvanın yetiştirildiği merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaz aylarında kırpılan koyunyünü alıcı bulamıyor. Bir zamanlar tereyağı ile aynı fiyatta olan yerli yün, alıcı bulunmadığından birçok hayvan yetiştiricisi tarafından yakılarak imha ediliyor.

"Koyunlar kırpılmadan yünleri satılırdı

20 yıldır yün ticareti yapan Mehmet Koyuncu, son zamanlarda ithal ve fabrikasyon yün nedeniyle yerli yünün alıcı bulamadığını belirterek, "Eskiden halen koyunlar kırpılmadan köyleri gezer ve yünlerin kaporasını vererek satın alırdık" dedi.

"Sade tereyağı ile yünün fiyatı aynıydı"

Mehmet Koyuncu daha önce yün ile tereyağının aynı fiyata satıldığını hatırlatarak "Eskiden Siverek yerli koyunun yünleri çok kıymetliydi, bir kilo sade tereyağı ile bir kilo yünün fiyatı aynıydı. Şimdi sade tereyağı kilosu 100 TL, yün kilosu 2,5 TL. Yüzüne bakan olmuyor" ifadelerini kullandı.

Hazır yataklar ve ithal yün yerli yünün satışını durdurdu

Bir zamanlar satın almak için yün tüccarlarının bir biriyle yarıştığı piyasa, son zamanlarda vatandaşların hazır yatak ve ithal yüne yönelmesi sonucu durma noktasına geldi. Piyasanın canlanabilmesi için en azından bir yün fabrikası kurulması gerektiği belirten Koyuncu," Tek alıcı vatandaşalar, vatandaşlarda hazır yataklara yöneldiğinden piyasa otomatikman durmuş oldu.