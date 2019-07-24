Eskidikçe güzelleşen yapı "Hapan kahvesi"

Giresun'da 84 yaşındaki Osman Koyun'un, 70 yıl önce babasıyla tahta ve taş kullanarak inşa ettiği kahvehane, geçmişin güzelliğini taşıyor.

Giresun'da 84 yaşındaki Osman Koyun'un, 70 yıl önce babasıyla tahta ve taş kullanarak inşa ettiği kahvehane, geçmişin güzelliğini taşıyor.

Görele ilçesi Karlıbey köyü Hapan mevkisinde yüksek bir noktada bulunan kahvehane, tahta kapısı, pencereleri ve taş duvarlarıyla Karadeniz kültürünü yansıtıyor.

Görüntüsüyle ilgi çeken kahvehaneyi, bazı amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da zaman zaman çekim için ziyaret ediyor.

Kahvehaneyi işleten 84 yaşındaki Osman Koyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burayı yaklaşık 70 yıl önce babasıyla, sırtlarında taşıdıkları taşlarla inşa ettiklerini söyledi.

Geçmişte kahvehanede ekmek, peynir gibi gıda ürünleri de sattıklarını belirten Koyun, şimdi yayla yolunu kullananların burada çay molası verdiğini dile getirdi.

Eski yapısı nedeniyle insanların kahvehanesine ilgi gösterdiğini anlatan Koyun, "Eski yapıda güzel bir havası olduğu için burada çay içmek insanların hoşuna gidiyor. Yüksekte olduğu için yayla gibi de havası var." dedi.

Kahvenin yapıldığı günden beri aynı olduğunu belirten Koyun, "Kahveyi yıkıp yenisini yapmayı düşündüm ama kimse istemedi. Buranın güzelliğine herkes heves ediyor. Taşları, tahtaları gören 'Sakın yıkma.' diyor. İnsanlar burayı sevmese böyle güzel kalmazdı. Ölmezsem 10 yıl sonra da burası aynı kalacak." ifadelerini kullandı.

"Odun ateşinde demlenen çayı içen tadını unutmaz"

Koyun, kahvehanede çayı odun ateşinde demlediğini de vurgulayarak, "Tüp kullanmıyorum. Odun ateşinde demlenen çayın tadı farklı olur. Ateş, çaya daha güzel tat verir. Doğal kaynak suyu kullanıyorum, o da çaya güzel tat veriyor. Burada çay içen tadını unutmaz." diye konuştu.

Kahveye sırf fotoğraf çekmek için gelenlerin bulunduğunu da anlatan Koyun, "Ellerinde fotoğraf makineleriyle gruplar halinde geliyorlar. Ben çay dolduruyorum, kazana odun atıyorum, onlar da çekiyor." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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