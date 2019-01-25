Eskigediz'de Toprak Kayması

Kütahya
'nın Eskigediz
Beldesi'nde aşırı yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi,
Edinilen bilgiye göre Eskigediz Beldesi Gazi İlköğretim Okulu Karşısında Gediz
Çayı kenarında 25-30 metre yüksekliğinde 40-45 metre genişliğinde toprak kayması meydana geldi.
Meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek
, yaptığı açıklamada, "Kayan toprağın Gediz Çayı'nın bir bölümünü doldurması nedeniyle, DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından dere temizlik ve ıslah çalışmalarına başlanıldı. Yapılan çalışmaların başlamasında emeği geçen Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Tan
, DSİ 3. Bölge Müdürü Murat Gül
, Kütahya DSİ 34. Şube Müdürü Emre Moralıoğlu ve Beldemizde çalışan DSİ personeline şahsım ve beldem adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA