Son Dakika Haberleri: Eskihisar'da Feribot Kuyruğu

Eskihisar'da Feribot Kuyruğu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotların önünde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Eskihisar'da Feribot Kuyruğu, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotların önünde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, geçiş ücretlerinin uygun olması nedeniyle feribotu tercih ettiklerini söyledi.

Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlar, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerinin artamasıyla yeniden ilgi görmeye başladı. Eskihisar iskelesine giden yolda ve iskele önünde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. İskelede bulunan görevliler araçları feribotlara doğru yönlendirdi. Osmangazi Köprüsü'nde geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf araç (otomobil) geçiş ücreti 2019 yılından itibaren 103,05 TL'ye yükselirken, feribotu kullanan otomobil sürücüleri ise tek yön için 55, gidiş-dönüş için ise 100 TL ödüyor.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

Kocaeli, Yalova, Gebze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatı Katında Uyuşturucu İçin Özel Düzenek Kurmuş Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Tutuklandı

Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:39:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskihisar'da Feribot Kuyruğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]