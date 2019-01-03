Eskihisar'da Feribot Kuyruğu
1 saat önce
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotların önünde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde Eskihisar ile Yalova
Topçular arasında sefer yapan feribotların önünde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, geçiş ücretlerinin uygun olması nedeniyle feribotu tercih ettiklerini söyledi.
Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlar, Osmangazi
Köprüsü geçiş ücretlerinin artamasıyla yeniden ilgi görmeye başladı. Eskihisar iskelesine giden yolda ve iskele önünde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. İskelede bulunan görevliler araçları feribotlara doğru yönlendirdi. Osmangazi Köprüsü'nde geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf araç (otomobil) geçiş ücreti 2019 yılından itibaren 103,05 TL'ye yükselirken, feribotu kullanan otomobil sürücüleri ise tek yön için 55, gidiş-dönüş için ise 100 TL ödüyor.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:22 Kaynak: DHA
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