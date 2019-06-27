Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesi Eskihisar feribot iskelesi yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
'nin Darıca
ilçesi Eskihisar feribot iskelesi yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Darıca Eskihisar feribot iskelesi yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar G. yönetimindeki 16 ZC 173 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet K. idaresindeki 41 AAJ 342 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serdar G. ve 12 yaşındaki kızı I.G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle 1 saat trafiğin aksadığı yolda araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis
kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
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