Eskihisar feribot iskelesi yolunda trafik kazası: 2 yaralı
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Eskihisar feribot iskelesi yolunda trafik kazası: 2 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı baba ve kızı yaralandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesi Eskihisar feribot iskelesi yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:42 Kaynak: İHA
Eskihisar feribot iskelesi yolunda trafik kazası: 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı baba ve kızı yaralandı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Darıca
ilçesi Eskihisar feribot iskelesi yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza 22.30 sıralarında Darıca Eskihisar feribot iskelesi yolu 2. kilometrede meydana geldi. Edçinilen bilgiye göre Serdar G. yönetimindeki 16 ZC 173 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet K. idaresindeki 41 AAJ 342 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 16 ZC 173 plakalı araçta bulunan şoförü Serdar G. ve 12 yaşındaki kızı I.G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen kaza nedeniyle 1 saat trafiğin aksadığı yolda araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis
ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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