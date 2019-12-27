Eskihisara dekoratif peyzaj düzenlemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskihisara dekoratif peyzaj düzenlemesi - Son Dakika

Eskihisara dekoratif peyzaj düzenlemesi

6 saat önce

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eskihisar sahilini baştan başa rengarenk mevsim çiçekleriyle donattı.

Eskihisara dekoratif peyzaj düzenlemesi, System.String[]

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eskihisar sahilini baştan başa rengarenk mevsim çiçekleriyle donattı.


Çiçek bahçesine dönen sahilde dekoratif peyzaj çalışmaları da yapıldı. Eskihisar Mustafa Kaptan Meydanı mevsimlik çiçeklerden çiçek çeşmesi yapıldı. Yapılan çiçeklendirme çalışmaları sahile güzel bir görünüm kazandırırken, çalışmalardan vatandaşlarda oldukça memnun kaldı. Özellikle çiçek çeşmesi çiftler için bol bol hatıra fotoğrafı çekim alanı haline geldi. Gebze genelinde parklarda ve boş alanlarda bu tür çiçeklendirme ve peyzaj düzenleme çalışmaları süreceği bilgisi verildi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:29 Kaynak: İHA
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