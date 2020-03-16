Eskikaraağaç'ın müdavimi leylek

Bursa'da, Uluabat Gölü'nün kıyısında bir yarımadanın üzerinde kurulan ve "Leylek Köyü" olarak anılan Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin izlenebilmesi için kamera kurulacağı bildirildi.

Karacabey Belediyesi, Yaren'i hayvanseverlerle buluşturmak için yuvasına kamera sistemi kuracak.

Bu sene yuvasına eşiyle gelen Yaren, Karacabey Belediyesinin internet sitesinden kamera sistemi ile günün 24 saati takip edilebilecek.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemiz, Yaren leyleğin yuvasını gösteren bir konuma kamera sistemi kuruyor. Bu sayede, Yaren leyleğin yuvasında ailesiyle birlikte geçireceği zaman ve günlük yaşantısı, Karacabey Belediyesi tarafından açılacak internet sitesinden 24 saat boyunca takip edilebilecek. Özellikle ses kaydı da yapabilecek olan cihaz sayesinde, gündüz köyümüzdeki kuş cıvıltıları ile gece de cırcır böceklerinin ötüşüyle, leylek köyümüzde huzur verici anlara anbean tanık olabileceksiniz."