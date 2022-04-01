Eskil'de kitap okuma etkinliği - Son Dakika
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Eskil'de kitap okuma etkinliği

01.04.2022 14:33
Eskil'de kitap okuma etkinliği

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, her hafta farklı bir okulda kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, her hafta farklı bir okulda kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

Eskil Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "En Büyük Reyting Ailemle Kitap Okumak Projesi" kapsamında öğrenciler, velileriyle kitap okuyor.

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, her hafta farklı bir köye giderek kitap okuma etkinliği yaptıklarını söyledi.

Bu hafta Ortakuyu İlkokulunu ziyaret ettiklerini anlatan Kılıçer, "Velilerimiz ve öğrencilerle birlikte kitap okuduk. Kitap okumak çok önemli. Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmuyor, fikir sahibi olmak için okumamız gerekiyor". diye konuştu.

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Kaynak: AA

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