Son Dakika Haberleri: Eskil'de köy okuluna Robotik Kodlama ve Z Kütüphane yapıldı
Son Dakika Güncel Eskil'de köy okuluna Robotik Kodlama ve Z Kütüphane yapıldı

Eskil'de köy okuluna Robotik Kodlama ve Z Kütüphane yapıldı

6 saat önce

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kaputaş Yaylasında Robotik Kodlama ve Z Kütüphane yapıldı.

Eskil'de köy okuluna Robotik Kodlama ve Z Kütüphane yapıldı, System.String[]

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kaputaş Yaylasında Robotik Kodlama ve Z Kütüphane yapıldı.


2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, tasarım ve beceri atölyeleri adı altında yapılan Robotik Kodlama ve Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı. Açılışa Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk, Aksaray Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Eğitim Bir-Sen Aksaray İl Başkanı Murat Günaydın, Eskil Milli Eğitim Müdürü Mesut Görür, siyasi parti temsilci ve kurum amirleri ile vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde açılışı yapılan Robotik Kodlama ve Z Kütüphanesinin kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.


Robotik Kodlama ve Z Kütüphane projesinde 17 aerobik bilgisayar ve 10 bin kitap kapasiteli kütüphane bulunuyor. Hayırsever Nail Yayar'ın maliyetinin büyük bir kısmını karşıladığı projeyle, öğrencilerin hem eğitimde hem de teknolojik gelişimde başarılı olması amaçlanıyor. - AKSARAY

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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