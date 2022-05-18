Eskil'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Eskil'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

18.05.2022 18:21
Eskil'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Eskil İmam Hatip Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Eskil İmam Hatip Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Bilim fuarına Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Beyazıt Bestami Uyan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kılıçer, AA muhabirine, bilim fuarıyla öğrencilere sorunlara karşı çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasını öğretmek istediklerini söyledi.

Çocukların geleceğe hazırlanması noktasında bu gibi projelerin ve etkinliklerin önemli katkıları olduğunu belirten Kılıçer, "Bu projeler sayesinde öğrencilerimiz kendilerini ifade ederek özgür fikir ve projeler ortaya çıkarabiliyor. Hiç ummadığımız yerlerde güzel projeler gelebiliyor. Okulumuz tarafından hazırlanan projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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