Eskil'den İdlib'e 2 tır gıda yardımı yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskil'den İdlib'e 2 tır gıda yardımı yola çıktı - Son Dakika

Eskil'den İdlib'e 2 tır gıda yardımı yola çıktı

6 saat önce

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, içinde gıda malzemeleri yüklü 2 tır İdlib'teki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Eskil'den İdlib'e 2 tır gıda yardımı yola çıktı, System.String[]

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, içinde gıda malzemeleri yüklü 2 tır İdlib'teki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Eskil Belediyesi öncülüğünde düzenlenen kampanyalarda toplanan 2 tır insani yardım malzemesi yapılan dualarla bölgeye gönderildi.

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, törende yaptığı konuşmada yok edilmeye çalışılan bir milletin elinden tutmak için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Savaşta en mağdur kesimin çocuklar, hastalar ve yaşlılar olduğunu aktaran Belgemen, şunları kaydetti:

"İdlib'de yaşanan savaş mağduru kardeşlerimizin kötü yaşam koşullarına duyarsız kalmayarak 2 tırlık temel insani yaşam malzemesi hazırladık. Kış şartlarında hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimize bu malzemeleri gönderdik. Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca İdlib'de vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

İdlib, Eskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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