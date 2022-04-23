Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

23.04.2022 11:59
Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

???Aksaray'ın Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

??? Aksaray'ın Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskil Hükümet Konağı avlusunda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, Atatürk anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu ve şiirler okudu.

Öte yandan Eskil 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri Eskil İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika


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