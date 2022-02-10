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Eskil ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika

Eskil ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı

10.02.2022 13:35
Eskil ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde okulların güvenliği için toplantı düzenlendi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde okulların güvenliği için toplantı düzenlendi.

Eskil Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Yunus Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Beyazıt Bestami Uyan, İlçe Emniyet Amiri Resul Toprak, okul müdürleri ve okul aile başkanları katıldı.

Kaymakam Coşkun, eğitim öğretimin sorunsuz şekilde tamamlanması için ilgili kurum ve kuruluşların çalışma yürüttüğünü söyledi.

Okul servisleriyle ilgili konular incelenip, değerlendirildiğini anlatan Coşkun, sorunsuz bir dönem geçireceklerini kaydetti.

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Jandarma, Hisarcık, Aksaray, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskil ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika


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