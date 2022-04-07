Eskil'de 2 bin kişilik iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Eskil'de 2 bin kişilik iftar programı düzenlendi

07.04.2022 12:33

Aksaray Valiliğince, Eskil ilçesinde 2 bin kişilik iftar programı düzenlendi.

Aksaray Valiliğince, Eskil ilçesinde 2 bin kişilik iftar programı düzenlendi.

Eskil Hükümet Konağı önünde "Gönlümüz Bir, Soframız Bir" sloganıyla düzenlenen iftar programına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun, Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen ve 2 bini aşkın vatandaş katıldı.

Burada konuşan Aydoğdu, iftar saatinde Eskilli vatandaşlarla bir arada bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Ramazan ayına tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Aydoğdu, "Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ulviyeti içerisinde bizleri buluşturan Allah'a şükürler olsun. Sizlerle aynı ortamda bulunmak, aynı havayı teneffüs etmek ve aynı sofrada oturmak gerçekten çok keyifli. Bu şeref ve onuru bize bahşettiğiniz için ayrı ayrı minnet ve şükran duygularımı, teşekkürlerimi ifade ediyorum." diye konuştu.

Programda, çocuklar için oyun alanları ile Hacivat ve Karagöz gösterisi yapıldı.

Eskil'de 2 bin kişilik iftar programı düzenlendi
Eskil'de 2 bin kişilik iftar programı düzenlendi
Eskil'de 2 bin kişilik iftar programı düzenlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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