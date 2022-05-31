Eskil ilçesinde kermes düzenlendi

Eskil İlkokulu'nda okul yararına kermes düzenlendi.

Okul aile birliği tarafından hazırlanan kermese Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ve çok sayıda veli katıldı.

Kermesin açılışında konuşan Kılıçer, kermes, çocukların bilinçli, yardımsever, paylaşma ve dayanışma gibi kavramları geliştirdiğini söyledi.

Kermes hazırlamanın çok emek isteyen zorlu bir süreç olduğunu belirten Kılıçer, "Bu sebeple emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür kermesler okulun bütçesine önemli katkı sağlıyor. Düzenlemiş olduğumuz kermesimize güzel bir katılım var. Katkılarından dolayı öğrenci velilerine ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.???????