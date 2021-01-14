Eskil ilçesinde öğrencilere tablet dağıtıldı - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesinde "Tabletsiz Öğrenci Kalmasın Projesi" kapsamında belirlenen 20 öğrenciye tablet verildi.

Eskil Belediyesi'nce başlatılan proje kapsamında hayırsever vatandaşların da desteğiyle alınan 20 tablet, öğrencilere hediye edildi.

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, gazetecilere, imkanı olmayan öğrencilere tablet dağıttıklarını söyledi.

Eğitime desteklerinin devam ettiğini anımsatan Belgemen, "Belediye olarak internet, bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilerimiz kalmasın, diye bir kampanya başlattık. Dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden bir tanesi, ilk etap tabletlerin dağıtımını yaptık. Tableti, bilgisayarı olmayan öğrenci kalmayıncaya kadar çocuklarımıza desteğe devam edeceğiz." diye konuştu.