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Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi - Son Dakika

Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi

17.12.2021 15:43
Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi.

Latife Hanım Anaokulu'nda düzenlenen programda "Bir Başkadır Benim Memleketim" temalı köşe oluşturuldu.

Okul müdürü Mehmet Bağdat, AA muhabirine, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrenci ve ailelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesi için köşe oluşturduklarını söyledi.

Köşede, eskiden kullanılan eşyaların yer aldığını belirten Bağdat, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin yerli malı kullanımına teşvik etmek ve eskiden kullanılan ürünlerin unutulmamasını amaçladık. Öğretmenlerimizin katkılarıyla ilçemizin her bir noktasından toplanan antika eşyalarımızla güzel bir çekim alanı oluşturduk. Öğrencilerimizin yerli malını tam anlamıyla yaşamaları ve kendilerine güzel bir hatıra kalmasını sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi
Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi
Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi
Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi

Latife Hanım, Yerli Malı, Aksaray, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi - Son Dakika


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