Eskil Kaymakamı Oyunu Kullandı
1 saat önce
Eskil Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu 75. Yıl Anadolu Lisesi'ndeki 1025 numaralı sandıkta kullandı.
Eskil
Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu 75. Yıl Anadolu Lisesi
'ndeki 1025 numaralı sandıkta kullandı.
Seçimlerin ülke ve Eskil ilçesi için hayırlı olmasını dileyen Karaalioğlu, oy kullanmak için sıra beklerken vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, sandık görevlilerine görevlerinde başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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