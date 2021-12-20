Eskil kaymakamı Yunus Coşkun'dan köylere ziyaret - Son Dakika

Eskil ilçesi Kaymakamı Yunus Coşkun, Başaran köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Coşkun, köy muhtarı ve köylülerle sohbet ederek sorunları dinledi.

Coşkun, yaptığı açıklamada, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını söyledi.

Vatandaşa hizmet etmek için bu makamlarda oturduklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Zaman zaman vatandaşlarımız kaymakamlığa gelerek bizleri ziyaret ediyor, varsa sorununu ve isteğini iletiyor. Kaymakamlıkta işlerimizin bittiği zamanlarda bizlerde kimsenin gelmesini beklemeden esnafımızı, vatandaşlarımızı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Göreve başladığımız günden bugüne ilçemizin belde ve köylerine ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugünde ilçemizin şirin köylerinden birisi olan Başaran köyümüzü ziyaret ederek muhtarımızın misafiri olduk. Köydeki okulumuzu ziyaret ederek çocuklarımızla okul sevincini paylaştık. Kıymetli muhtarıma, bizlere eşlik eden çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."