Eskil Kaymakamlığı Kitap Okuma Kulübü Kuruldu
56 dakika önce
Aksaray'ın Eskil ilçesinde İlçe Kaymakamı Kübra Karaalioğlu başkanlığında, Kitap Okuma Kulübü kuruldu.
Aksaray
'ın Eskil
ilçesinde İlçe Kaymakamı Kübra Karaalioğlu başkanlığında, Kitap Okuma Kulübü kuruldu.
"Kitap, Bilginin Altın Anahtarıdır" parolasıyla yola çıkan Eskil Kaymakamlığı Kitap Okuma Kulübü ilk etkinliğini Kaymakamlık
binasında gerçekleştirdi.
Vatandaşlar ve kamu çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Lev Nikolayeviç Tolstoy
'un "İnsan Ne ile Yaşar
" adlı romanı okunarak, kulüp üyeleri tarafından değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaymakam Karaalioğlu, Eskil Kaymakamlığı Kitap Okuma Kulübü olarak her ay bir etkinlik düzenleyeceklerini, amaçlarının topluma hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem de vatandaş ve kamu çalışanları arasındaki kaynaşmayı artırmak olduğunu ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:55 Kaynak: AA
Araba Fiyatına Satılıyor! Bu Tespihler Altın ve Dolardan Daha Fazla Getiri Sağlıyor
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız
Son Dakika! SGK, 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Aldı
Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak