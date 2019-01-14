Son Dakika Haberleri: Eskil Kaymakamlığı Kitap Okuma Kulübü Kuruldu

Eskil Kaymakamlığı Kitap Okuma Kulübü Kuruldu

56 dakika önce

Aksaray'ın Eskil ilçesinde İlçe Kaymakamı Kübra Karaalioğlu başkanlığında, Kitap Okuma Kulübü kuruldu.

Eskil Kaymakamlığı Kitap Okuma Kulübü Kuruldu, System.String[]
Aksaray'ın Eskil ilçesinde İlçe Kaymakamı Kübra Karaalioğlu başkanlığında, Kitap Okuma Kulübü kuruldu.


"Kitap, Bilginin Altın Anahtarıdır" parolasıyla yola çıkan Eskil Kaymakamlığı Kitap Okuma Kulübü ilk etkinliğini Kaymakamlık binasında gerçekleştirdi.

Vatandaşlar ve kamu çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Lev Nikolayeviç Tolstoy'un "İnsan Ne ile Yaşar" adlı romanı okunarak, kulüp üyeleri tarafından değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Karaalioğlu, Eskil Kaymakamlığı Kitap Okuma Kulübü olarak her ay bir etkinlik düzenleyeceklerini, amaçlarının topluma hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem de vatandaş ve kamu çalışanları arasındaki kaynaşmayı artırmak olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Aksaray, Eskil, Güncel
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