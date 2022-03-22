Eskil Milli Eğitim Müdürü Kılıçer'den down sendromlu öğrencilere ziyaret - Son Dakika
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Eskil Milli Eğitim Müdürü Kılıçer'den down sendromlu öğrencilere ziyaret

22.03.2022 15:31
Eskil Milli Eğitim Müdürü Kılıçer'den down sendromlu öğrencilere ziyaret

Eskil Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, down sendromlu öğrencileri ziyaret ederek pasta kesti.

Eskil Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, down sendromlu öğrencileri ziyaret ederek pasta kesti.

Kılıçer ve beraberindekiler Şehit Muhammet Erkesikbaş İlkokulu ve Eşmekaya İlkokulundaki down sendromlu öğrencileri ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Kılıçer, down sendromlu öğrencilerle özel olarak ilgilendiklerini söyledi.

Gerçek sevginin kromozom sayısıyla olmadığına değinen Kılıçer, "Down sendromlu çocuklarımıza, yetişkin bireylere ve aileleriyle birlikte olduk. Dün, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günüydü. Bizler için bir gün değil her gün önemlisiniz." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskil Milli Eğitim Müdürü Kılıçer'den down sendromlu öğrencilere ziyaret - Son Dakika


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