Eskiler birbirlerinin sanatını desteklerdi

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Hoca Ahmet Yesevî Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Edebiyat Söyleşileri" programı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programda konuşan Yazar Yusuf Dursun, Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinin özellikleri ve hayatı üzerine konuştu.

ŞAİR İSTEDİĞİ ÖLÇÜDE YAZABİLİR

Cahit Sıtkı Tarancı'nın saf Türkçe kullanan, şeklen mükemmel ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği bir şair olduğunu ifade eden Dursun, "Cahit Sıtkı'nın en çok işlediği konular yalnızlık, ölüm ve ızdırap konularıdır. Ayrıca Tarancı, 'Her şair kendi şiirinin hangi kalıpla yazması gerektiğini fark eden şairdir.' diyor. Yani O'na göre bir şair şiirini istediği ölçüde yazabilir. Tarancı'nın, şiir aruz, hece, serbest yazılsın diye bir takıntısı yok" Şeklinde konuştu.

FİKİR AYRILIKLARI OLSA DA DESTEKLİYORLARDI

Peyami Safa'nın, Cahit Sıtkı Tarancı'yı edebiyat dünyasına tanıtan kişi olduğunu aktaran Dursun, "Peyami Safa, Tarancı ile ilgili bir yazı kaleme alıyor. Böylece Tarancı'nın ismi duyuluyor. Bu dönemin ileri gelen sanatçıları, her ne kadar aralarında fikrî ayrılıklar olsa da, bunların hiçbirini düşünmeden sanatı önceleyerek birbirleriyle ilgili güzel şeyler söyleyebiliyorlar ve birbirlerini destekliyorlar" dedi.

Programın sonunda Yusuf Dursun ve katılımcılar Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerini okudular.