Eskiler Geri Dönsün" Projesi 80 Çocuğa Mont ve Ayakkabı Olarak Geri Döndü

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Eskiler Geri Dönsün Projesi' kapsamında şehrin birçok noktasına kurulan giysi kumbaraları geri dönüşüme tabi tutularak 80 çocuğa mont ve ayakkabı olarak geri döndü.

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Eskiler Geri Dönsün Projesi' kapsamında şehrin birçok noktasına kurulan giysi kumbaraları geri dönüşüme tabi tutularak 80 çocuğa mont ve ayakkabı olarak geri döndü.



Bilecik Belediyesi tarafından 3 ay önce başlatılan 'Eskiler Geri Dönsün' projesi kapsamında toplanan eski giysiler, 50 çocuğa mont, 30 çocuğa da ayakkabı yardımında bulunuldu. Belediye Başkanı Nihat Can gerçekleştirilen çalışma hakkında yaptığı açıklamada sosyal belediyecilik anlamında güzel çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi'nin tekrar örnek bir projeyi gerçekleştirdiğini belirtti. 3 aylık süre zarfında elde edilen güzel sonucu vatandaşlarla paylaşmak istediklerini sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Nihat Can, projenin asıl kahramanlarının geri dönüşüme katkı sağlayan vatandaşlarımız olduğunu belirterek, "Bilecik Belediyesi olarak Sıfır Atık projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda 'Eskiler Geri Dönsün Projesi' kapsamında güzel bir çalışma başlatarak, şehrimizin 20 noktasına giysi kumbaraları koyduk. Proje kapsamında vatandaşlarımız evlerinde kullanmadıkları giysileri bu noktalara bırakmak suretiyle geri dönüşüme kazandırılıyordu. Protokol imzaladığımız bir firma ile bu kullanılmayan eski elbiseler alınarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Daha sonra alınan elbiseler karşılığında yeni giysi ve ayakkabılar bizlere teslim edildi. 3 aylık çalışmamız kapsamında bizler vermiş olduğumuz kullanılmayan ve eski elbiseler karşılığında 50 adet çocuk montu ve 30 çocuk botunu teslim aldık. Almış olduğumuz bu çocuk montları ve botlarını muhtarlarımız ve ilgili kuruluşlarımız ile irtibata geçerek, ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit edeceğiz ve bu mont ve ayakkabıları teslim ediyoruz. Projemiz tamamen sıfır atık projesine katkı sağlıyor ve geri dönüşümü teşkil eden en önemli noktası da bizler burada Peygamber efendimizin 'Bir Elin Verdiğini Diğer Elin Görmemesi' şeklindeki düstur çerçevesinde güzel bir çalışma gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu anlamlı projemize katkı sağlamaya devam etmelerini rica ediyoruz" dedi. - BİLECİK

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