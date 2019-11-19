Son Dakika Haberleri: Eskileri yeniye dönüştürüyorlar
Son Dakika Güncel Eskileri yeniye dönüştürüyorlar - Son Dakika

Eskileri yeniye dönüştürüyorlar

6 saat önce

Eskişehir Kent Konseyi'nin üç yıl önce başlattığı "Eskiyi Yeniye Dönüştür" kurslarını katılan kadınlar, ellerindeki eski malzemeleri yeniden kullanacakları şekilde dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor.

Eskileri yeniye dönüştürüyorlar, System.String[]

Eskişehir Kent Konseyi'nin üç yıl önce başlattığı "Eskiyi Yeniye Dönüştür" kurslarını katılan kadınlar, ellerindeki eski malzemeleri yeniden kullanacakları şekilde dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor.


Eğitmen Reyhan Ayşe Dondemir tarafından verilen ücretsiz kurslarda evlerde atıl durumda olan, artık kullanılmayan eşyalar farklı tasarımlarla yeniden hayat buluyor. Eskiyen kotların çantaya, perdelerin cekete, kullanılmayan kravatların şık bir takıya dönüştüğü kurslarda, daha pek çok kullanılmayan eşya farklı tasarım fikirleriyle yeniden kullanıma sunuluyor. Kurslar hakkında bilgi veren Eğitmen Dondemir, yaptıklarının tam anlamıyla bir geri dönüşüm hikayesi olduğunu belirterek "Modası geçti diye, ufacık bir yeri söküldüğü için ya da artık sıkıldığımız giysilerimizi çöpe atmak hep çevreye hem de bütçemize zararlı. Onlar çöp değil servet. Biz de burada artık kullanmadığımız eşyalarımızı "Eskiyi Yeniye Dönüştür" kurslarımızda nasıl değerlendirebileceğimizi öğreniyoruz" dedi.


Kursların yoğun ilgi ile sürdüğünü ve bu yoğun talepten oldukça memnun olduklarını belirten Dondemir, böylelikle vatandaşlarda geri dönüşüm bilinci oluşturduklarını ifade etti.


Kurslara gelen kadınlar ise Eskişehir Kent Konseyi'ne kendilerine böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ettiklerini söyleyerek, kursta öğrendiklerinin doğaya katkısının yanı sıra bütçelerine de oldukça fayda sağladığını belirttiler.


Her yıl olduğu gibi kurs sonunda hünerli ellerin dönüştürdükleri eşyalar, büyük bir sergi ile vatandaşla buluşturulacak. - ESKİŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:38:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskileri yeniye dönüştürüyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]