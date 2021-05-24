Eskilli öğrenciler ilçelerinden tüm Türkiye'ye çevrimiçi gönül köprüsü kurdu - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Eskil Latife Hanım Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Anıl Bağdat rehberliğinde Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerle değerler köprüsünde buluştu.

Kurucularının Kayseri Hacı Ömer Ayten Tepecik İlkokulu'ndan Yunus Emre Gevrek ve Van Şemsibey İlkokulundan Okan Erdem'in olduğu "Heybemdeki Değerlerim" e-Twinning projesine ortak olan Anıl Bağdat ve öğrencileri, mart ayından bu yana farklı illerden öğretmen ve öğrencilerle çevrimiçi olarak buluştu.

Sorumluluk, saygı, yardımseverlik, dürüstlük, adalet ve vatanseverlik gibi milli, manevi ve kültürel değerleri kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında ortaklaşa çizgi film oluşturan, e-kitap ve şiirler yazan, arkadaşlarıyla çevrimiçi oyunlar oynayan öğrenciler "adalet" konulu bir de rap şarkısı yazıp besteledi.

Projeyi değerlendiren Eskil Latife Hanım Anaokulu Okul Müdürü Mehmet Bağdat, "Proje salgın döneminde öğrencilerimizin sosyalleşmesi adına bizim için bir fırsattı. Öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de birçok ilden öğrenci arkadaşlarıyla tanışarak sosyalleştiler. Tabi en önemlisi de eğlenirken toplumun yapıtaşı olan değerlerimizi tanıyıp özümseme fırsatı buldular." dedi.

Okul Müdürü Bağdat, projenin kurucuları ve diğer ortaklarına da ayrıca teşekkür etti.