Eskimalatya'da ki asayiş ve trafik sorunları ele alındı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Eskimalatya meydanında vatandaşlarla birlikte sohbet ederek, sorun ve sıkıntılar hakkında fikir alış verişinde bulundular.



Yıkımı gerçekleştirilen eski belediye binası çalışmalarını da inceleyen Başkan Güder ve Emniyet Müdürü Dağdeviren daha sonra Atılgan Meydan'ında vatandaşlarla çay içerek sohbet ettiler. Başkan Güder ve Emniyet Müdürü Dağdeviren, özellikle asayişin sağlanması anlamında yapılacak çalışmaları da vatandaşa anlattı. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu ile ilgili de çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi. Başkan Güder, trafikte yaşanan sıkışıklığa değinerek, "Eskimalatya'da meydanın bulunduğu alanda özellikle bazı saatlerde trafik sıkışıklığı meydana geliyor. Bu sıkışıklığı gidermek için Emniyet Müdürlüğümüz ile organize içerisinde çalışacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın da bize yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi. Ziyaretinden dolayı Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e de teşekkür eden Başkan Osman Güder ise, "Eskimalatya'da yaşayan vatandaşımızın huzuru ve güvenliği bizler için önemli. Bugüne kadar bu bölgemizde asayişin sağlanması anlamında güzel işler ortaya kondu. Bundan sonra da sizlerin yapacağı çalışmalarla buralarda art niyetli, huzuru bozmaya çalışan şahıslara geçit verilmeyecektir. Esnafımızın, ilçe halkımızın sorunlarını Eskimalatya'ya gelerek yerinde dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de, "Biz sorunları yerinde dinlemek istiyoruz. Bundan dolayı da Eskimalatya halkı ile bir araya gelmek istedik. Varsa sorunları kendilerinden duymak istedik. Başkanımız da bizleri yalnız bırakmadı. İlçe halkı ile iç içe olan Başkanımızla bundan sonra da farklı noktalarda vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Asayişin sağlanması ve trafik konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA